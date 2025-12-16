Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इजराइल दौरे पर, इन मुद्दों पर होगी बातचीत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इजराइल दौरे पर पहुंचेंगे। वे इजराइल के शीर्ष नेतृत्व से भारत-इजराइल संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह दौरा ऐस ...और पढ़ें

    Hero Image

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे भारत-इजराइल संबंधों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर देश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे।

    यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब हाल ही में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी और दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात पर सहमति जताई थी।

    किन मुद्दों पर होगी बात?

    सूत्रों के अनुसार, जयशंकर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तथा अपने इजराइली समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी करेंगे। बातचीत का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपाय होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें: जयशंकर का यूएई दौरा: यूरोपीय, ब्रिटिश और मिस्त्र के समकक्षों से की मुलाकात