विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इजराइल दौरे पर, इन मुद्दों पर होगी बातचीत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे भारत-इजराइल संबंधों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर देश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे।

यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब हाल ही में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी और दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात पर सहमति जताई थी।

किन मुद्दों पर होगी बात?

सूत्रों के अनुसार, जयशंकर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तथा अपने इजराइली समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी करेंगे। बातचीत का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपाय होंगे।