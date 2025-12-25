नाइजीरिया की मस्जिद में विस्फोट, नमाज अदा कर रहे 7 लोगों की मौत

एएफपी, नई दिल्ली। एएफपी को प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि बुधवार को पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम सात नमाजियों की मौत हो गई। किसी भी सशस्त्र समूह ने तत्काल इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिसे जिहाद विरोधी मिलिशिया नेता बाबाकुरा कोलो ने एक संदिग्ध बम विस्फोट बताया है। मैदुगुरी बोर्नो राज्य की राजधानी है, जो जिहादी समूह बोको हराम और उसके एक उपसमूह, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस द्वारा वर्षों से चल रहे विद्रोह का केंद्र है, हालांकि शहर में वर्षों से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह बम शहर के गाम्बोरू बाजार में स्थित एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर शाम लगभग 6:00 बजे (1700 जीएमटी) उस समय फटा जब मुस्लिम श्रद्धालु शाम की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। मस्जिद के नेताओं में से एक, मालम अबुना यूसुफ ने मृतकों की संख्या आठ बताई है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की सही संख्या जारी नहीं की है। पुलिस प्रवक्ता नाहूम दासो ने एएफपी को बताया कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि एक विस्फोट हुआ है," और साथ ही उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री निरोधक दल पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद है। कोलो ने बताया कि सात लोग मारे गए।