अभी तक साइबर अटैक से नहीं उबर पाए यूरोप के हवाई अड्डे, चौथे दिन भी रुका रहा काम

यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों पर साइबर हमले के कारण चौथे दिन भी कामकाज बाधित रहा। चेक-इन और बोर्डिंग के प्रबंधन में दिक्कतें आईं जिससे उड़ानें रद्द हुईं और देरी से रवाना हुईं। यूरोपीय संघ की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने रैंसमवेयर हमले की आशंका जताई है। ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा जहाँ कई उड़ानें रद्द हुईं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेक-इन और बोर्डिंग का प्रबंधन करने वाले थर्ड-पार्टी सिस्टम पर साइबर हमले के बाद यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों पर सोमवार को चौथे दिन भी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इससे कई उड़ानों को रद करना पड़ा और कई उड़ाने देरी से गंतव्य की ओर रवाना हुईं।

यूरोपीय संघ की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की प्रवक्ता लारा ह्यूविंक ने सोमवार को कहा कि यह व्यवधान रैंसमवेयर हमले के कारण हुई थी। उन्हें इस घटना के बारे में अभी और जानकारी नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे कौन है।