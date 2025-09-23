Language
    अभी तक साइबर अटैक से नहीं उबर पाए यूरोप के हवाई अड्डे, चौथे दिन भी रुका रहा काम

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों पर साइबर हमले के कारण चौथे दिन भी कामकाज बाधित रहा। चेक-इन और बोर्डिंग के प्रबंधन में दिक्कतें आईं जिससे उड़ानें रद्द हुईं और देरी से रवाना हुईं। यूरोपीय संघ की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने रैंसमवेयर हमले की आशंका जताई है। ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा जहाँ कई उड़ानें रद्द हुईं।

    यूरोप के हवाई अड्डों पर कामकाज में व्यवधान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेक-इन और बोर्डिंग का प्रबंधन करने वाले थर्ड-पार्टी सिस्टम पर साइबर हमले के बाद यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों पर सोमवार को चौथे दिन भी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इससे कई उड़ानों को रद करना पड़ा और कई उड़ाने देरी से गंतव्य की ओर रवाना हुईं।

    यूरोपीय संघ की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की प्रवक्ता लारा ह्यूविंक ने सोमवार को कहा कि यह व्यवधान रैंसमवेयर हमले के कारण हुई थी। उन्हें इस घटना के बारे में अभी और जानकारी नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे कौन है।

    ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर पड़ी सबसे ज्यादा मार

    इस गड़बड़ी से सबसे ज्यादा ब्रसेल्स हवाई अड्डा प्रभावित हुआ। हवाई अड्डे की प्रवक्ता इहसान चिओवा लेखली ने कहा कि सोमवार को प्रस्थान करने वाली 277 में से 40 उड़ानों और आने वाली 277 में से 23 उड़ानों को रद करना पड़ा।

    हालात कब तक होंगे सामान्य?

    उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर अब भी चेक-इन प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि हम सामान्य चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम पर कब वापस लौट पाएंगे।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

