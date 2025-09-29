बांग्लादेश में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, तीन की मौत

बांग्लादेश के खगराछारी में एक जातीय अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में तीन लोग मारे गए। सेना के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पत्थर फेंके जिससे सैनिक घायल हो गए। सेना ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के खगराछारी में एक जातीय अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम तीन लोग मारे गए। रविवार को विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद कई सड़कों पर यातायात रोक दिया गया और खगराचारी में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इसके अलावा, बांग्लादेशी सेना को भी क्षेत्र में तैनात किया गया। बांग्लादेश सेना ने 27 और 28 सितंबर को हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है।

क्या कहा बांग्लादेशी सेना ने? बांग्लादेश सेना के बयान के अनुसार, "नाकाबंदी के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने गश्त कर रहे सैन्य कर्मियों पर कथित तौर पर पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे तीन सैनिक घायल हो गए। उकसावे के बावजूद, सेना ने बल प्रयोग से परहेज करते हुए संयम, धैर्य और मानवता के साथ जवाब दिया।"

क्या है मामला? खगराछारी में अल्पसंख्यक मरमा समुदाय की एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार की घटना के बाद 23 सितंबर की रात को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चटगांव पहाड़ी इलाकों में कई दिनों तक अशांति जारी रही। मरमा और मोग समुदायों के प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र के मूल निवासियों के घरों को जला दिया गया।