एर्दोगन ने ऐतिहासिक जीत के बाद तुर्किये के राष्ट्रपति पद की ली शपथ, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भी हुए शामिल

Erdogan took oath as President of Turkey तुर्किये का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे रजब तैयब एर्दोआन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।