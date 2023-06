Odisha Train Tragedy: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए की प्रार्थना

वाशिंगटन, एएनआई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ओडिशा के बालेश्वर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि प्रथम अमेरिकी महिला डॉ जिल बाइडन और वे भारत में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की खबर से हतप्रभ हैं।

US President Joe Biden condoles the tragic #TrainAccident that took place in Balasore, Odisha pic.twitter.com/sBRQeLrQcp