Odisha Train Tragedy: बालेश्वर में युद्ध स्तर पर चल रहा मरम्मत कार्य, आज चेन्नई पहुंचेंगे पीड़ित यात्री

ओडिशा, एएनआईः बालेश्वर में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम जारी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, 1000 से ज्यादा लोग मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। हालात को जल्दी सामान्य बनाने के लिए 7 से अधिक पोकलेन मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3-4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात किया गया है।

#WATCH | Odisha: Restoration work is underway at night, at the site of #BalasoreTrainAccident As per the Railway Ministry, 1000+ manpower engaged in the work. More than 7 Poclain Machines, 2 Accident Relief Trains, 3-4 Railway and Road Cranes deployed for early restoration

कोरोमंडल एक्सप्रेस की यात्री आज पहुंचेंगे चेन्नई

इधर, ओडिशा में पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्री एक विशेष ट्रेन से आज तमिलनाडु के चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचेगे। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस, टीडीआरएफ और कमांडो तैनात हैं। स्टेशन के बाहर एंबुलेंस, टैक्सी और बसें भी मौजूद हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Police, TDRF, and Commandos wait outside Chennai railway station to receive passengers arriving on a special train. Ambulances, taxis & buses lined up.





घायलों के लिए तमिलनाडु सरकार ने किया इंतजाम

तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि इस ट्रेन में काफी यात्री हैं, लेकिन 293 यात्री ऐसे हैं, जो दुर्घटना में प्रभावित हुए हैं उनमें से आठ से दस लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ेगा।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे चेन्नई रेलवे स्टेशन

इसके साथ ही तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम और राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे यहां ओडिशा रेल हादसे में घायल लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने और उनसे मिलने के लिए यहां पहुंचे हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Health Minister Ma Subramanian and Disaster Minister KKSSR Ramachandran arrive at Chennai railway station to receive passengers from Balasore who will be arriving shortly, on a special train

तीसरा सबसे बड़ा हादसा

शुक्रवार को ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंच गया है। घायलों की संख्या भी बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। इन घायलों में से 100 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस रेल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा में हुई इस दुर्घटना को देश का तीसरा सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है।

सिग्नल देकर वापस लिया, फिर हुआ हादसा

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन का सिग्नल दिया गया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। इससे ट्रेन लूप लाइन में चली गई और वहां पहले से खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई।हादसे के बाद उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।