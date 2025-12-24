Dhaka Blast: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाका, 1 व्यक्ति की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अशांति के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस धमाके में सियाम नाम के एक युवक की भी मौत हो गई है, जो एक निजी कारखाने में काम करता था।

कब हुआ धमाका?

धमाका 24 दिसंबर की शाम को मोगबाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के सामने फ्लाईओवर के नीचे हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बम फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया था।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में घेराबंदी कर दी। हालांकि, उपद्रवी बम फेंककर तुरंत फरार हो गए थे।

ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) के रामना डिवीजन के उप पुलिस आयुक्त मसूद आलम ने कहा कि बम विस्फोट की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है और मामले की जांच की जा रही है।