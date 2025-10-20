ढाका एयरपोर्ट पर लगी आग से एक अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान, जांच के लिए कमेटी का गठन
बांग्लादेश के हजरत शाहजालाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो कांप्लेक्स में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। रेडीमेड कपड़ों का बड़ा जखीरा जलकर खाक हो गया, जिससे एक अरब डॉलर तक के नुकसान का अनुमान है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई और जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। इस घटना से बांग्लादेश के निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के हजरत शाहजालाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एचएसआइए) के कार्गो कांप्लेक्स में शुक्रवार को लगी आग में कई हजार करोड़ टका के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। कांप्लेक्स में बड़े पैमाने पर रेडीमेड गार्मेंट भरे हुए थे, जिनका अलग-अलग देशों को निर्यात किया जाना था।
बांग्लादेश निटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीकेएमईए) अध्यक्ष मोहम्मद हातेम ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद मीडिया को बताया कि यहां का हाल देखकर लग रहा है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। हातेम ने सवाल उठाया कि क्या नागरिक उड्डयन के पास ऐसी घटना से बचने की तैयारी थी।
आग से एक अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान
उन्होंने कहा कि सरकार को पता लगाना चाहिए कि इस विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। बांग्लादेश गार्मेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान बबलू ने बताया कि वे अब भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं बीजीएमईए के डायरेक्टर फैसल कमद ने एक अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है।
आग बुझाने के लिए लेनी पड़ी सेना की मदद
बता दें कि आग बुझाने के लिए सेना की भी मदद लेनी पड़ी थी और 26 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका था। ये बीते सप्ताह देश में आग की तीसरी बड़ी घटना थी। आग की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा था। वित्त मंत्रालय ने आग की घटना की जांच और नुकसान का आकलन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है।
डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम की कमी को ठहराया जिम्मेदार
अग्निशमन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और तमाम अन्य एजेंसियों ने भी जानकारी दी है कि वे भी घटना की जांच कर रही हैं। अग्निशमन अधिकारियों ने अपनी आरंभिक जांच के बाद एचएसआइए में उचित डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम की कमी को जिम्मेदार ठहराया। अग्निशमन सेवा ऑपरेशन निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ताजुल इस्लाम चौधरी ने बताया कि अगर ये सिस्टम काम कर रहा होता तो इतने बड़े पैमाने पर घटना नहीं हुई होती।
कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यहां बहुत कीमती सामान रखे हुए थे, जिन्हें जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचाया जाना था। इस नुकसान से भविष्य के नए खरीदार तैयार करने और निर्यात आर्डर के विस्तार को गहरा धक्का पहुंचा है।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है बांग्लादेश
चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़े निर्यातक देश है। रॉयटर के मुताबिक, यहां तैयार माल का 80 प्रतिशत तक निर्यात होता है। ढाका हवाई अड्डे के कार्गो कांप्लेक्स में 600 टन माल रखने की जगह थी। यहां से हर दिन लगभग 250 फैक्टि्रयों का माल विदेश जाता था। यहां तैयार कपड़ा वालमार्ट, एएंडएम, गैप जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां बेचती हैं।
इस काम में 40 लाख कामगार जुड़े हुए हैं। इस उद्योग से बांग्लादेश को 40 अरब डॉलर की आमदनी होती है, जो देश की जीडीपी में 10 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान करती है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई/ रॉयटर के इनपुट के साथ)
