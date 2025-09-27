सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास फिर से नजर आए ड्रोन, डेनमार्क में सुरक्षा चिंता बढ़ी

डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार-शनिवार की रात कई रक्षा प्रतिष्ठानों के पास ड्रोन देखे गए। इससे पहले भी ड्रोन देखे जाने के कारण डेनमार्क के हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। सैन्य करुप एयर बेस के पास भी ड्रोन देखे गए। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले डेनमार्क ने स्वीडन से सैन्य ड्रोन-रोधी क्षमता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात में डेनमार्क के कई रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन नजर आए। इस सप्ताह की शुरुआत में भी कई ड्रोन देखे गए, जिसके कारण डेनमार्क के हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय मीडिया ने बताया कि एक या एक से अधिक ड्रोन सैन्य करुप एयर बेस के पास या उसके ऊपर देखे गए हैं। डेनिश सार्वजनिक प्रसारक डीआर ने कहा कि रात करीब आठ बजे एयर बेस की बाड़ के अंदर और बाहर ड्रोन नजर आए।

कुछ समय के लिए बंद किया गया एयरस्पेस कुछ समय के लिए हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका कोई खास व्यावहारिक महत्व नहीं है, क्योंकि करुप में वर्तमान में कोई नागरिक उड्डयन नहीं है। बुधवार से गुरुवार रात तक चार डेनिश हवाई अड्डों पर ड्रोन की बार-बार हुई गतिविधि और कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर इसी तरह की एक घटना ने रूसी आक्रामकता के बढ़ते संदेह के बीच उत्तरी यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।