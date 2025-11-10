ब्राजील में टोर्नेडो का कहर, सिर्फ एक मिनट में मची भयंकर तबाही; 6 की मौत; 750 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में एक बेहद शक्तिशाली टोर्नेडो ने भारी तबाही मचा दी। तूफान में 6 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता और करीब 750 लोग घायल हुए। यह घटना इतनी तेज थी कि सिर्फ एक मिनट में पूरा शहर उजड़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह टोर्नेडो रियो बोनितो दो इगुआसू शहर में आया और देखते ही देखते शहर का लगभग 90% हिस्सा नष्ट हो गया। इस शहर की आबादी लगभग 14000 है। घायलों में से 10 लोगों की सर्जरी की गई है, जबकि 9 गंभीर हालत में हैं।

बचाव कार्य जारी आपदाग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है और प्रशासन ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पराना राज्य के गवर्नर कार्लोस मासा राटिन्हो जूनियर ने तीन दिन के शोक की घोषणा की है।