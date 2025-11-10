ब्राजील में टोर्नेडो का कहर, सिर्फ एक मिनट में मची भयंकर तबाही; 6 की मौत; 750 घायल
ब्राजील के पराना राज्य में एक भयंकर टोर्नेडो ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 750 घायल हो गए। रियो बोनितो दो इगुआसू शहर का 90% हिस्सा नष्ट हो गया। पराना के गवर्नर ने तीन दिन का शोक घोषित किया है। राष्ट्रपति लूला ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत कार्य जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में एक बेहद शक्तिशाली टोर्नेडो ने भारी तबाही मचा दी। तूफान में 6 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता और करीब 750 लोग घायल हुए। यह घटना इतनी तेज थी कि सिर्फ एक मिनट में पूरा शहर उजड़ गया।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह टोर्नेडो रियो बोनितो दो इगुआसू शहर में आया और देखते ही देखते शहर का लगभग 90% हिस्सा नष्ट हो गया। इस शहर की आबादी लगभग 14000 है। घायलों में से 10 लोगों की सर्जरी की गई है, जबकि 9 गंभीर हालत में हैं।
बचाव कार्य जारी
आपदाग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है और प्रशासन ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पराना राज्य के गवर्नर कार्लोस मासा राटिन्हो जूनियर ने तीन दिन के शोक की घोषणा की है।
राष्ट्रपति लूला ने दी संवेदना
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने एक्स पर पोस्ट कर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीम, जिसमें स्वास्थ्य और राहत मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं प्रभावित क्षेत्र में भेज दी गई है और राहत व पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है।
