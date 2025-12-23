क्रिसमस से पहले फ्रांस में साइबर अटैक, पोस्ट और बैंकिंग सेवा ठप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस की खरीददारी के सबसे व्यस्त समय में फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा लॉ पोस्ट और उसकी बैंकिंग शाखा सोमवार को कथित साइबर हमले की चपेट में आ गई।

इस हमले के चलते ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गईं और पैकेज डिलीवरी व भुगतान में भारी देरी हुई। पोस्टल सेवा ने बताया कि यह हमला वितरित सेवा निषेध (डीडीओएस) था लेकिन ग्राहक डेटा सुरक्षित है।

क्या है डीडीओएस हमला

डीडीओएस हमला ऑनलाइन सेवा, वेबसाइट या नेटवर्क पर कई स्त्रोतों से भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजकर उसे ठप या बेहद धीमा कर देने की साइबर तकनीक है, जिससे असली उपयोगकर्ता सेवा का उपयोग नहीं कर पाते।