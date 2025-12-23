Language
    क्रिसमस से पहले फ्रांस में साइबर अटैक, पोस्ट और बैंकिंग सेवा ठप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:41 AM (IST)

    क्रिसमस की खरीददारी के व्यस्त समय में फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा लॉ पोस्ट और उसकी बैंकिंग शाखा साइबर हमले की चपेट में आ गई। ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गईं, ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस की खरीददारी के सबसे व्यस्त समय में फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा लॉ पोस्ट और उसकी बैंकिंग शाखा सोमवार को कथित साइबर हमले की चपेट में आ गई।

    इस हमले के चलते ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गईं और पैकेज डिलीवरी व भुगतान में भारी देरी हुई। पोस्टल सेवा ने बताया कि यह हमला वितरित सेवा निषेध (डीडीओएस) था लेकिन ग्राहक डेटा सुरक्षित है।

    क्या है डीडीओएस हमला

    डीडीओएस हमला ऑनलाइन सेवा, वेबसाइट या नेटवर्क पर कई स्त्रोतों से भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक भेजकर उसे ठप या बेहद धीमा कर देने की साइबर तकनीक है, जिससे असली उपयोगकर्ता सेवा का उपयोग नहीं कर पाते।

    पेरिस के पोस्ट आफिस में कर्मचारी ग्राहकों को वापस लौटाते दिखे। वहीं, बैंक ने कहा कि मोबाइल एप के जरिए भुगतान असंभव था और अनुमोदन अब टेक्स्ट संदेशों के जरिए किए जा रहे हैं।

