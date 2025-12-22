Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अचानक से ब्लैंक हुआ मोबाइल का डिस्प्ले, थोड़ी देर में अकाउंट से गायब हो गए 1.37 लाख

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    मोतिहारी में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। एक युवक के मोबाइल को हैक कर उसके खाते से 1.37 लाख रुपये गायब कर दिए। युवक के मोबाइल का डिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। साइबर अपराधी रोज ठगी के नए हथकंडे अपना रहे है। अब यह मायने नहीं रखता कि आपके मोबाइल पर अंजान लिंक या फोन आने के बाद अकाउंट खाली होंगे, बल्कि बिना ओटीपी या अंजान लिंक पर क्लिक किए बिना ही आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमे साइबर बदमाशों ने एक युवक के मोबाइल को हैक कर उसके अकाउंट से 1.37 लाख रुपये गायब कर दिए। युवक के मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हुआ और जब आन हुआ तो उनके मोबाइल पर दनादन पैसा निकासी का मैसेज आने लगा।

    वो कुछ समझा पाते तबतक उनके अकाउंट से 1.37 लाख रुपये गायब हो चुके थे। घटना को लेकर घोड़ासहन थाने के खुरहिया गांव निवासी अजय कुमार प्रसाद ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पुलिस को बताया है कि पांच दिसंबर की शाम करीब छह बजे उनके मोबाइल के डिस्प्ले पर अचानक अंधेरा छाया। उसके थोड़ी देर बाद मोबाइल का डिस्प्ले आन हुआ तो ताबड़तोड़ तीन-चार मैसेज आए, जो पैसा निकासी के थे। तत्काल साइबर कैफे पर जाकर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

    उसके बाद साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।
    -