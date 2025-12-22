अचानक से ब्लैंक हुआ मोबाइल का डिस्प्ले, थोड़ी देर में अकाउंट से गायब हो गए 1.37 लाख

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। साइबर अपराधी रोज ठगी के नए हथकंडे अपना रहे है। अब यह मायने नहीं रखता कि आपके मोबाइल पर अंजान लिंक या फोन आने के बाद अकाउंट खाली होंगे, बल्कि बिना ओटीपी या अंजान लिंक पर क्लिक किए बिना ही आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएंगे।

साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमे साइबर बदमाशों ने एक युवक के मोबाइल को हैक कर उसके अकाउंट से 1.37 लाख रुपये गायब कर दिए। युवक के मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हुआ और जब आन हुआ तो उनके मोबाइल पर दनादन पैसा निकासी का मैसेज आने लगा।

वो कुछ समझा पाते तबतक उनके अकाउंट से 1.37 लाख रुपये गायब हो चुके थे। घटना को लेकर घोड़ासहन थाने के खुरहिया गांव निवासी अजय कुमार प्रसाद ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को बताया है कि पांच दिसंबर की शाम करीब छह बजे उनके मोबाइल के डिस्प्ले पर अचानक अंधेरा छाया। उसके थोड़ी देर बाद मोबाइल का डिस्प्ले आन हुआ तो ताबड़तोड़ तीन-चार मैसेज आए, जो पैसा निकासी के थे। तत्काल साइबर कैफे पर जाकर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।