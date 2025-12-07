अफ्रीका में फिर हुआ तख्तापलट? सैनिकों ने टीवी में आकर देश में कंट्रोल लेने का किया दावा; सरकार ने बताया सारा सच

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीका के देश बेनिन में रविवार सुबह अचानक तनाव बढ़ गया, जब कुछ सैनिक राज्य टीवी पर आए और बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति पैट्रिस तालोन को हटा दिया है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने तुरंत कहा कि यह केवल कुछ बागी सैनिकों की हरकत है और हालात फिर से नियंत्रण में आ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ सैन्यकर्मियों ने खुद को मिलिटरी कमेटी फॉर रिफाउंडेशन (CMR) कहा और राज्य टीवी पर पढ़कर सुनाया कि उन्होंने राष्ट्रपति पैट्रिस तालोन को पद से हटा दिया है। उन्होंने दावा किया कि बैठक करके यह फैसला लिया गया है कि तालोन अब राष्ट्रपति नहीं हैं।

पड़ोस देशों में भी हाल ही में हुए कूप यह घटना ऐसे समय हुई है जब पिछले दो महीनों में मेडागास्कर और गिनी-बिसाउ में भी तख्तापलट हुए हैं। बेनिन के उत्तर में नाइजर और बुर्किना फासो हैं, जहां पहले ही सैन्य शासन चल रहा है।

फ्रांस के दूतावास ने कहा कि राष्ट्रपति आवास के पास कैंप गेजे में गोलियों की आवाज सुनी गई। उन्होंने फ्रांसीसी नागरिकों से घरों में रहने की अपील की। लेकिन तालोन के दफ्तर ने कहा कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और सेना स्थिति पर काबू पा रही है।

' केवल TV पर कब्जा ' तालोन के दफ्तर के अनुसार, यह सिर्फ कुछ सैनिकों का छोटा समूह है जिसने टीवी चैनल पर कब्जा किया था।नियमित सेना फिर से नियंत्रण ले रही है और शहर में पूरी तरह शांति है।बाद में गृह मंत्री अलासाने सेइदू ने फेसबुक वीडियो में कहा कि तख्तापलट नाकाम हो गया।उन्होंने बताया कि रविवार सुबह एक छोटे समूह ने राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने ऐसा होने नहीं दिया।