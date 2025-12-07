डोनल्ड ट्रंप, शुभांशु शुक्ला से लेकर सोफिया और व्योमिका सिंह तक... 2025 की वो हस्तियां जिन्होंने बटोरी सुर्खियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 बड़ी घटनाओं और विवादों से भरा रहा, जिसमें कई हस्तियां सुर्खियों में रहीं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभाला और देशों पर ऊंचे टैरिफ लगाए, वहीं शुभांशु शुक्ला एक्सिओम मिशन 4 के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने।

इसके अलावा, दो महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, वे भी बड़ी सुर्खियों में रहीं। नजर डालते हैं 2025 में सुर्खियां बटोरने वाली हस्तियों पर- डोनल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। 78 साल के रिपब्लिकन नेता ने बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकाला और रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत सहित कई देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाए। उन्होंने वेनेजुएला की ड्रग बोट्स पर हमले का भी आदेश दिया और दावा किया कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-पाकिस्तान संघर्ष सहित आठ वैश्विक संघर्षों में युद्धविराम करवाया है।

एलन मस्क बिलेनियर एलन मस्क इस साल लगातार सुर्खियों में रहे। उन्होंने न सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, बल्कि अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, कानूनी झगड़ों और विवादित सार्वजनिक बयानों के लिए भी सुर्खियां बटोरीं। मस्क साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए जब उन्हें DOGE - ट्रंप प्रशासन में एक नए डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया। हालांकि, उन्होंने मई में अचानक इस पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि यह भूमिका उन्हें बहुत महंगी पड़ रही थी और उन्हें अपने प्राइवेट कामों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है।

मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो इस साल खूब सुर्खियों रहीं, जब उन्हें "वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक काम और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के संघर्ष" के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनकी जीत ने देश में चल रहे संकट पर ध्यान खींचा और तानाशाही, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतंत्र में गिरावट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से नजर डाली गई।

मचाडो की जीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कथित तौर पर देशों के बीच शांति कायम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना अवॉर्ड ट्रंप को उनके देश के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए उनके "निर्णायक समर्थन" के लिए समर्पित किया था।

शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान 'मानवता के खिलाफ अपराध' करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। इसी आंदोलन के कारण उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को तीन मामलों में दोषी पाया - उकसाना, मारने का आदेश देना और अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ न करना। उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है।

78 साल की पूर्व पीएम 5 अगस्त, 2024 से भारत में खुद से निर्वासन में हैं - क्योंकि हजारों हिंसक प्रदर्शनकारी ढाका में उनके घर की ओर मार्च कर रहे थे और उन्हें सत्ता से हटा दिया, जिससे उनका 15 साल का कार्यकाल खत्म हो गया।

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की प्रेस ब्रीफिंग को मिलकर लीड किया था। यह 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया गया एक सटीक मिलिट्री स्ट्राइक था।

विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायु सेना में एक जानी-मानी हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्होंने नेशनल कैडेट कोर (NCC) जॉइन किया और बाद में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। विंग कमांडर सिंह को 18 दिसंबर, 2019 को फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला।

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की एक सम्मानित अधिकारी हैं। वह एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं - यह भारत की धरती पर अब तक की सबसे बड़ी विदेशी मिलिट्री एक्सरसाइज में से एक थी।

शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस साल सबसे बड़े न्यूजमेकर्स में से एक बनकर उभरे। वह 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। शुक्ला ने एक्सिओम मिशन 4 के ग्रुप कैप्टन के तौर पर स्पेस बायोलॉजी, स्वास्थ्य और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हुए कई प्रयोग किए।

सनाए ताकाइची सनाए ताकाइची ने अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। हालांकि, उनकी हैरान करने वाली पुरुष-प्रधान कैबिनेट और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी ट्रैक रिकॉर्ड ने लैंगिक समानता के मामले में पीछे रहने वाले इस देश में कुछ महिलाओं को असमंजस में डाल दिया है। जब वह डिप्लोमेसी, इकॉनमी और डिफेंस जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा और फैसलों से दूर होती हैं तो ताकाइची हेवी मेटल ड्रम बजाती हैं। जब पब्लिक लाइफ की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो वह घर पर अपने इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट का इस्तेमाल करके "तनाव कम करती हैं"।

पोप लियो XIV इतिहास के पहले अमेरिकी पोप, पोप लियो XIV को इस साल 8 मई को चुना गया। उन्हें पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद चुना गया था। समय रैना कॉमेडियन समय रैना इस साल की शुरुआत में सुर्खियों में आए, जब उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का एक एपिसोड विवादों में घिर गया। इस एपिसोड में आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण लोगों में गुस्सा भड़का, कई एफआईआर दर्ज हुईं और उन्हें पुलिस और साइबर सेल से समन भी मिला। इसके जवाब में, उन्होंने शो के सभी एपिसोड अपने YouTube चैनल से हटा दिए। साल के आखिर में समय ने अपना देशव्यापी कॉमेडी टूर फिर से शुरू किया।