मुहम्मद यूनुस ने पाक जनरल को गिफ्ट किया किताब, खड़ा हुआ बड़ा विवाद; नक्शे में भारत के हिस्से दिखाने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस द्वारा पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को दी गई एक कॉफी टेबल बुक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह किताब बतौर तोहफा दी गई थी, लेकिन इसके कवर पर बना चित्र एक नक्शे जैसा दिख रहा है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के रूप में दिखाए गए हैं।

कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया है कि यह नक्शा नहीं, बल्कि बांग्लादेश के झंडे की एक कलात्मक पेंटिंग है। हालांकि, इस पर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह मुलाकात ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस 'जमुना' में हुई थी, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

पहले भी बांग्लादेश खड़ा कर चुका है विवाद यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश के किसी अधिकारी या प्रतिनिधि द्वारा ऐसा विवाद खड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 में भारत ने ढाका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जब अंतरिम सरकार के एक सलाहकार महफूज आलम ने फेसबुक पर ऐसा नक्शा शेयर किया था जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था।