कोलंबिया में विस्फोट से 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, गुरिल्ला लड़ाकों पर लगा आरोप
Columbia Explosion: कोलंबिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में नेशनल लिब्रेशन आर्मी (NLA) ने दो पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। राष्ट्रपति गुस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलंबिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। इस हत्या का आरोप कोलंबिया सरकार ने नेशनल लिब्रेशन आर्मी (NLA) पर लगाया है, जो एक मार्क्सवादी गुरिल्ला फोर्स है। यह फोर्स 1960 के दशक से ही कोलंबिया में एक्टिव है।
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हत्या की सख्त निंदा की है। पेट्रो ने एक्स पर लिखा, कुकुटा में एक पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही पेट्रो ने कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर मौजूद लड़ाकों को चेतावनी भी दी है।
2 आतंकी हमलों की पुष्टि
कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस के निदेशक जनरल विलियम ओस्पिना के अनुसार, नॉर्टे डे सैंटेंडर विभाग में 2 आतंकी हमले हुए हैं। एक हमले में पुलिस अधिकारियों की जान चली गई और दूसरे हमले में 2 अन्य सैनिक भी घायल हैं। कोलंबिया की मीडिया में विस्फोट की तस्वीरें भी सूर्खियां बटोर रही हैं।
NLA के साथ बातचीत बंद
शुरुआती जांच में पता चला है कि NLA ने पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया है। NLA का गठन 1964 में हुआ था। पेट्रो सरकार NLA के साथ शांति वार्ता कर रही थी, मगर साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमले के बाद बातचीत बीच में ही रुक गई।
