    शांति वार्ता के बीच रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ऊर्जा ठिकानों को बनाया निशाना; एक व्यक्ति की मौत

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:34 AM (IST)

    रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम के लिए शांति वार्ता जारी है, हालांकि रूसी हमलों का साया बना हुआ है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहे हैं, ...और पढ़ें

    रूसी हमलों के बीच शांति वार्ता परवान पर। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं। रविवार को इन हमलों में चर्निहीव इलाके में एक आदमी की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

    क्रेमेनचुक शहर पर रूस के हवाई हमले में ऊर्जा और जल सुविधाओं को नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त रूसी सेना ने यूक्रेन की परिवहन सुविधाओं, ईंधन और ऊर्जा से संबंधित ठिकानों को भी निशाना बनाया।

    रूस ने यूक्रेन के खार्कीव इलाके के दो और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच युद्ध खत्म कराने के लिए वार्ता भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शांति स्थापित होने में सिर्फ 10 मीटर का सफर बचा है। जबकि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि वह अमेरिकी शांति योजना में व्यापक बदलाव चाहता है। इन बदलावों के बारे में अमेरिकी प्रतिनिधियों को बता दिया गया है।

    यूक्रेन ने कहा- जान-बूझकर ऊर्जा ठिकानों पर हमला बोल रहा रूस

    यूक्रेन ने कहा है कि रूस जान-बूझकर ऊर्जा ठिकानों और जल सुविधाओं को निशाना बना रहा है। इससे वह आमजनों को परेशान करना चाहता है। रूस ठंड को हथियार बनाकर युद्ध लड़ रहा है। युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच रविवार को तीसरे दिन भी वार्ता हुई।

    'शांति के लिए प्रयास करता रहेगा यूक्रेन'

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी अधिकारियों से वार्ता के बाद उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से फोन के जरिये उपयोगी सूचना मिली है। यूक्रेन शांति के लिए अच्छी भावना से प्रयास करता रहेगा। जबकि रीगन नेशनल डिफेंस फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अब आखिरी 10 मीटर का सफर बचा है। सिर्फ दो क्षेत्रों को लेकर वार्ता बची है। इनमें से एक डोनबास का इलाका है और दूसरा जपोरीजिया का परमाणु संयंत्र।

    विदित हो कि रूस ने डोनबास के 90 प्रतिशत इलाके पर कब्जा कर लिया है और अब वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद रूसी सेना ने जपोरीजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था।

