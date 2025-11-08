चीनी कंपनी को मिला नेपाल के नोट छापने का ठेका, करोड़ों नोटों की होगी छपाई
नेपाल ने 1,000 रुपये के 43 करोड़ नोटों की छपाई का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन को यह कार्य सौंपा है। सबसे कम बोली के आधार पर कंपनी का चयन हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 1.6985 करोड़ डॉलर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के 1,000 रुपये के 43 करोड़ नोटों की डिजाइन और छपाई का ठेका एक चीनी कंपनी को मिला है।
बैंक के अधिकारियों ने बताया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने शुक्रवार को चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन को नोटों की डिजाइन, छपाई, आपूर्ति और वितरण के लिए एक आशय पत्र जारी किया।
कितनी आएगी लागत?
बैंक के मुद्रा प्रबंधन विभाग के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 1.6985 करोड़ डालर निर्धारित की गई है।
कैसे हुआ चुनाव?
चीनी कंपनी का चयन सबसे कम बोली के आधार पर किया गया। कंपनी इससे पहले पांच, 10, 100 और 500 रुपये मूल्यवर्ग के नेपाली बैंक नोट छाप चुकी है।
