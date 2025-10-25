इटली में कैथोलिक पादरियों पर 4,400 लोगों से यौन शोषण का आरोप, अपराधों को ढकने की हो रही कोशिश 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली में 2020 से रिपोर्ट किए गए मामलों में कैथोलिक पादरियों पर लगभग 4,400 लोगों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। यह दावा पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को किया है। दु‌र्व्यवहार पीड़ितों के समूह रेटे ल'अबुसो द्वारा दिया गया आंकडा पीड़ितों के बयानों, न्यायिक स्त्रोतों और मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों पर आधारित है। रेटे ल'अबुसो ने यह नहीं बताया कि दु‌र्व्यवहार के मामले कितने समय पहले घटित हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपराधों को ढकने की कोशिश एक प्रवक्ता ने कहा कि इतालवी बिशप सम्मेलन ने निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वैश्विक कैथोलिक चर्च दशकों से बाल यौन शोषण करने वाले पादरियों और उनके अपराधों के ढकने की कोशिश कर रहा है। इटली में स्थानीय चर्च ने इस मुद्दे का सामना करने में कम तत्परता दिखाई है।