दुबई से हांगकांग जा रहा कार्गो प्लेन समुद्र में गिरा, 2 की मौत; कैसे हुआ हादसा?
HongKong Plane Accident: दुबई से उड़ान भरने वाला एक कार्गो प्लेन हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। यह बोइंग 747 विमान था और दुर्घटना तड़के सुबह हुई। हांगकांग सिविल एविएशन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, और उत्तरी रनवे को बंद कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से उड़ान भरने वाली एक कार्गो प्लेन रनवे से अचानक फिसलकर समुद्र में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, सोमवार की सुबह बोइंग 747 का यह प्लेन हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। तभी अचानक यह फिसलकर समुद्र में गिर गया।
कैसे हुआ हादसा?
हादसा इतना भयानक था कि प्लेन का आधा हिस्सा टूट कर समुद्र में गिर गया। हादसे के दौरान प्लेन में कुल 4 लोग मौजूद थे। हांगकांग एयरपोर्ट के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई।
पुलिस ने इस हादसे पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया है। हादसे के बाद हांगकांग एयरपोर्ट के उत्तरी रनवे को बंद कर दिया गया है। हालांकि, एयरपोर्ट के दक्षिणी और मध्य रनवे चालू हैं।
Isang cargo plane mula Dubai ang sumadsad sa dagat habang lumalapag sa Hong Kong International Airport nitong Lunes ng umaga, Oct. 20, ayon sa operator ng paliparan.— GMA Public Affairs (@GMA_PA) October 20, 2025
Ayon sa ulat, dalawa ang nasawi sa insidente.
📷: Reuters pic.twitter.com/Vj8uMjx7Qc
तड़के सुबह हुआ हादसा
यह हादसा बीती रात लगभग 3:50 बजे हुआ। अमीरात ने बयान जारी करते हुए बताया-
फ्लाइट EK9788 सोमवार को हांगकांग में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बोइंग 747 कार्गो एयरक्राफ्ट था। क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और प्लेन में कोई कार्गो नहीं था।
हादसे की होगी जांच
हांगकांग सिविल एविएशन विभाग का कहना है कि हादसे की जानकारी हांगकांग एयर एक्सीडेंट जांच एजेंसी को दी गई है। वो इस हादसे की जांच करेंगे और इसकी वजह पता लगाने की कोशिश करेंगे।
यह भी पढ़ें- मिलान से भारतीयों को आज वापस लाएगी एअर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, घरवालों के साथ मनाएंगे दीवाली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।