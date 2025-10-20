Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दुबई से हांगकांग जा रहा कार्गो प्लेन समुद्र में गिरा, 2 की मौत; कैसे हुआ हादसा?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    HongKong Plane Accident: दुबई से उड़ान भरने वाला एक कार्गो प्लेन हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। यह बोइंग 747 विमान था और दुर्घटना तड़के सुबह हुई। हांगकांग सिविल एविएशन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, और उत्तरी रनवे को बंद कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हांगकांग में दुर्घटनाग्रस्त कार्गो प्लेन। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से उड़ान भरने वाली एक कार्गो प्लेन रनवे से अचानक फिसलकर समुद्र में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ।

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, सोमवार की सुबह बोइंग 747 का यह प्लेन हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। तभी अचानक यह फिसलकर समुद्र में गिर गया।

    कैसे हुआ हादसा?

    हादसा इतना भयानक था कि प्लेन का आधा हिस्सा टूट कर समुद्र में गिर गया। हादसे के दौरान प्लेन में कुल 4 लोग मौजूद थे। हांगकांग एयरपोर्ट के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने इस हादसे पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया है। हादसे के बाद हांगकांग एयरपोर्ट के उत्तरी रनवे को बंद कर दिया गया है। हालांकि, एयरपोर्ट के दक्षिणी और मध्य रनवे चालू हैं।

    तड़के सुबह हुआ हादसा

    यह हादसा बीती रात लगभग 3:50 बजे हुआ। अमीरात ने बयान जारी करते हुए बताया-

    फ्लाइट EK9788 सोमवार को हांगकांग में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बोइंग 747 कार्गो एयरक्राफ्ट था। क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और प्लेन में कोई कार्गो नहीं था।

    हादसे की होगी जांच

    हांगकांग सिविल एविएशन विभाग का कहना है कि हादसे की जानकारी हांगकांग एयर एक्सीडेंट जांच एजेंसी को दी गई है। वो इस हादसे की जांच करेंगे और इसकी वजह पता लगाने की कोशिश करेंगे।

    यह भी पढ़ें- मिलान से भारतीयों को आज वापस लाएगी एअर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, घरवालों के साथ मनाएंगे दीवाली