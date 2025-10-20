Language
    मिलान से भारतीयों को आज वापस लाएगी एअर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, घरवालों के साथ मनाएंगे दीवाली

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    एअर इंडिया आज मिलान से एक विशेष उड़ान द्वारा भारतीयों को वापस ला रही है, जिससे वे दिवाली अपने परिवारों के साथ मना सकेंगे। यह उड़ान उन लोगों के लिए है जो त्योहार के लिए घर वापस आना चाहते थे। एअर इंडिया का यह प्रयास दिवाली को खास बना देगा।

    Hero Image

     एअर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया ने मिलान से दिल्ली के लिए एक विशेष उड़ान का संचालन किया है, ताकि उन 250 से अधिक यात्रियों को वापस लाया जा सके जो शुक्रवार को ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी समस्या के कारण वहां फंस गए है। फंसे हुए यात्रियों ने शिकायत की है कि वे दीवाली के लिए भारत नहीं लौट पाएंगे।

    एअर इंडिया ने रविवार को बयान में कहा, ''यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित यात्री त्योहार के अवसर पर समय पर भारत लौट सकें, हमारी टीमों ने मिलान में विमान की मरम्मत प्रक्रिया को तेज किया और एक अतिरिक्त उड़ान (एआइ138डी) संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कीं, जो मिलान से प्रस्थान कर 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगी।''

    तकनीकी खराबी का कारण रद हुई थी फ्लाइट

    एयरलाइंस मिलान से दिल्ली के लिए एक उड़ान का संचालन करेगी, ताकि 17 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण रद की गई उड़ान एआइ138 के यात्रियों को समायोजित किया जा सके। एयरलाइंस की टीमें प्रभावित यात्रियों के संपर्क में हैं, जिन्हें पहले अन्य एयरलाइनों पर दीवाली के बाद की उड़ानों के लिए फिर से बुक किया गया था।

    यात्रियों को दिया गया फ्लाइट स्विच का विकल्प

    उन्हें मौजूदा बुकिंग बनाए रखने या अतिरिक्त उड़ान पर स्विच करने का विकल्प दिया गया है। मिलान में फंसे यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट किए गए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

