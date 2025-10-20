मिलान से भारतीयों को आज वापस लाएगी एअर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, घरवालों के साथ मनाएंगे दीवाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया ने मिलान से दिल्ली के लिए एक विशेष उड़ान का संचालन किया है, ताकि उन 250 से अधिक यात्रियों को वापस लाया जा सके जो शुक्रवार को ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी समस्या के कारण वहां फंस गए है। फंसे हुए यात्रियों ने शिकायत की है कि वे दीवाली के लिए भारत नहीं लौट पाएंगे।

एअर इंडिया ने रविवार को बयान में कहा, ''यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित यात्री त्योहार के अवसर पर समय पर भारत लौट सकें, हमारी टीमों ने मिलान में विमान की मरम्मत प्रक्रिया को तेज किया और एक अतिरिक्त उड़ान (एआइ138डी) संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कीं, जो मिलान से प्रस्थान कर 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगी।''

तकनीकी खराबी का कारण रद हुई थी फ्लाइट एयरलाइंस मिलान से दिल्ली के लिए एक उड़ान का संचालन करेगी, ताकि 17 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण रद की गई उड़ान एआइ138 के यात्रियों को समायोजित किया जा सके। एयरलाइंस की टीमें प्रभावित यात्रियों के संपर्क में हैं, जिन्हें पहले अन्य एयरलाइनों पर दीवाली के बाद की उड़ानों के लिए फिर से बुक किया गया था।