'अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाया जा रहा है और...', शेख हसीना का यूनुस प्रशासन पर हमला
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी समूह गैर-कानूनी तरीके से सत्त ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए भाषण में यूनुस सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 'मौजूदा सत्ताधारी ने गैर-कानूनी तरीके से सत्ता हथिया ली है और अब अल्पसंख्यकों पर 'अत्याचार' कर रहा है।
क्रिसमस के मौके पर हसीना ने नागरिकों को बधाई दी और उन्हें याद दिलाया कि अतीत में बांग्लादेश हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का एक चमकता हुआ उदाहरण रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ने एक गैर-सांप्रदायिक बांग्लादेश का सपना देखा था। बांग्लादेश अवामी लीग ने उस सपने को साकार करने के लिए सभी धर्मों के लोगों के सुचारू जीवन को सुनिश्चित किया है।
शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर साधा निशाना
मौजूदा राजनीतिक माहौल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मौजूदा सत्ताधारी समूह जिसने गैर-कानूनी तरीके से सत्ता हथिया ली है, सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी में दखल दे रहा है।
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लगाया आरोप
उनका यह भाषण ऐसे समय आया है जब मैमनसिंह में एक फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद बांग्लादेश में माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है, जिस पर एक सहकर्मी ने ईशनिंदा का आरोप लगाया था। इसके बाद उसके शव को लटकाकर आग लगा दी गई थी।
बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने पर चिंता
अल्पसंख्यकों की लिंचिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तहत गैर-मुसलमानों पर 'अकल्पनीय अत्याचार' किया जा रहा है। बांग्लादेश के लोग इस मुश्किल समय को देख रहे हैं और उन्हें जल्द इससे मुक्ति मिलेगी।
