Australia Firing: 'यहूदियों पर क्रूर हमला', सिडनी गोलीबारी पर क्या बोले इजरायली राष्ट्रपति? ऑस्ट्रेलिया से लगाई ये गुहार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा करते हुए इसे यहूदियों पर एक क्रूर हमला करार दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आग्रह किया।

हर्जोग ने येरूशलम में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, "इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे भाइयों और बहनों पर नीच आतंकवादियों ने यहूदियों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया है।" उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी भावना की उस बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जो ऑस्ट्रेलियाई समाज को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था।

सिडनी के बोंडी बीच पर गोलीबारी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सबसे मशहूर समुद्र तटों में शामिल सिडनी के बोंडी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना बाद बड़ी संख्या में लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए। इस घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे।