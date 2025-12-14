Language
    Australia Firing: 'यहूदियों पर क्रूर हमला', सिडनी गोलीबारी पर क्या बोले इजरायली राष्ट्रपति? ऑस्ट्रेलिया से लगाई ये गुहार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा की और इसे यहूदियों पर क्रूर हमला बताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से यहूदी ...और पढ़ें

    इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सिडनी गोलीबारी की निंदा की। (रॉयटर्स/ एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा करते हुए इसे यहूदियों पर एक क्रूर हमला करार दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आग्रह किया।

    हर्जोग ने येरूशलम में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, "इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे भाइयों और बहनों पर नीच आतंकवादियों ने यहूदियों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया है।"

    उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी भावना की उस बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जो ऑस्ट्रेलियाई समाज को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था।

    सिडनी के बोंडी बीच पर गोलीबारी

    ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सबसे मशहूर समुद्र तटों में शामिल सिडनी के बोंडी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना बाद बड़ी संख्या में लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए। इस घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे।

    पुलिस का बयान आया सामने

    इस घटना को लेकर पुलिस सिडनी पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि सिडनी के प्रसिद्ध बोंडी बीच पर रविवार को कई गोलियों की आवाज की खबरों के बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और जनता से सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का आग्रह किया गया है।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)

