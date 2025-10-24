ब्राजील की इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, बायो में लिखा- 'Weed Loving'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद को ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की सरगना के रूप में गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम पर 3,51,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली सैद को बाहिया में एक दोस्त के घर से पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी बाहिया सिविल पुलिस द्वारा कई दिनों की निगरानी के बाद हुई, जिसने पहले "ऑपरेशन एर्वा अफेटिवा" के तहत उनकी पांच संपत्तियों पर छापे मारे थे। यह नाम उनके सोशल मीडिया बायो में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए एक वाक्यांश के नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ है 'गांजा-प्रेमी'।

2024 में शुरू हुई सैद के खिलाफ जांच द न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सैद के खिलाफ जांच 2024 में तब शुरू हुई, जब उन्हें कथित तौर पर एक एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ड्रग ट्रांसपोर्ट के दौरान पुलिस जांच से बचने के लिए प्रोत्साहित किया और कैनाबिस जॉइंट वाले किट बांटकर अपने ब्रांड का प्रचार किया।

पुलिस ने तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार छापेमारी के दौरान, पुलिस ने तीन अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 1.4 किलोग्राम मारिजुआना, 270 ग्राम हशीश, थोड़ी मात्रा में भांग, डिजिटल तराजू, पैकेजिंग सामग्री, फोन, बैंक कार्ड और दो वाहन जब्त किए, जिनके बारे में माना जा रहा है कि ये सामान ड्रग तस्करी में इस्तेमाल होता था।

पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिए गए तीसरे युवकों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। भांग के वैधीकरण को बढ़ावा देने में अपनी सक्रियता के लिए जानी जाने वाली सैद, शुरुआत में छापेमारी के दौरान पुलिस की पकड़ बचती रही और गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी तक उसे भगोड़ा माना जाता रहा।