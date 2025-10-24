Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ब्राजील की इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, बायो में लिखा- 'Weed Loving'

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    ब्राजील की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद को ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बाहिया पुलिस ने कई दिनों की निगरानी के बाद उसे पकड़ा। सैद पर आरोप है कि वह अपने फॉलोअर्स को ड्रग ट्रांसपोर्ट के दौरान पुलिस से बचने के लिए प्रोत्साहित करती थी। पुलिस ने छापेमारी में मारिजुआना, हशीश और अन्य सामान जब्त किए हैं। सैद के खिलाफ जांच 2024 में शुरू हुई थी, जब उसे एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद। (इंस्टाग्राम)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेलिसा सैद को ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की सरगना के रूप में गिरफ्तार किया गया है।

    इंस्टाग्राम पर 3,51,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली सैद को बाहिया में एक दोस्त के घर से पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी बाहिया सिविल पुलिस द्वारा कई दिनों की निगरानी के बाद हुई, जिसने पहले "ऑपरेशन एर्वा अफेटिवा" के तहत उनकी पांच संपत्तियों पर छापे मारे थे। यह नाम उनके सोशल मीडिया बायो में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए एक वाक्यांश के नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ है 'गांजा-प्रेमी'।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2024 में शुरू हुई सैद के खिलाफ जांच

    द न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, सैद के खिलाफ जांच 2024 में तब शुरू हुई, जब उन्हें कथित तौर पर एक एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ड्रग ट्रांसपोर्ट के दौरान पुलिस जांच से बचने के लिए प्रोत्साहित किया और कैनाबिस जॉइंट वाले किट बांटकर अपने ब्रांड का प्रचार किया।

    पुलिस ने तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार

    छापेमारी के दौरान, पुलिस ने तीन अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 1.4 किलोग्राम मारिजुआना, 270 ग्राम हशीश, थोड़ी मात्रा में भांग, डिजिटल तराजू, पैकेजिंग सामग्री, फोन, बैंक कार्ड और दो वाहन जब्त किए, जिनके बारे में माना जा रहा है कि ये सामान ड्रग तस्करी में इस्तेमाल होता था।

    पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिए गए तीसरे युवकों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। भांग के वैधीकरण को बढ़ावा देने में अपनी सक्रियता के लिए जानी जाने वाली सैद, शुरुआत में छापेमारी के दौरान पुलिस की पकड़ बचती रही और गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी तक उसे भगोड़ा माना जाता रहा।

    ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन

    मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और दमन विभाग के निदेशक, एर्नांडेस जूनियर ने कहा, "इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना है, जिसका मुख्य लक्ष्य एक डिजिटल प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपराध को बढ़ावा देता है। यह पता चला है कि अपराध और नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा, वह बाहिया में नशीले पदार्थों की बिक्री भी करती है, और साओ पाउलो के कुछ लोग उसके सप्लायर्स में से एक हैं।"

    इसे भी पढ़ें: 'Stree' और 'Thamma' के संगीतकार सचिन सांघवी हुए गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न का लगा आरोप