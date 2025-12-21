Bondi Beach Shooting: 'मेरा कोई लेना-देना नहीं', साजिद अकरम की बीवी ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार
नई रिपोर्ट्स के अनुसार, बोंडी बीच पर हुए हमले का एक आरोपी साजिद अकरम, नरसंहार से पहले से बेघर था। पत्नी ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 14 दिसंबर को बोंडी बीच पर हुए जानलेवा हमले के पीछे दो लोगों में से एक साजिद अकरम, नरसंहार से कम से कम छह महीने पहले से बेघर था और सिडनी में कई शॉर्ट-टर्म Airbnb में रह रहा था। इसका खुलासा नई रिपोर्ट्स में हुआ है।
उसकी मौत के बाद भी पत्नी ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया है। 7NewsSydney के अनुसार, अब सरकार अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। 50 साल का यह आदमी आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित हमले के बाद पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में मारा गया था, जिसमें एक बच्चे सहित 15 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे।
हमले से पहले दावो शहर क्यों गया था साजिद अकरम?
उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम घटनास्थल पर पकड़ा गया था और गंभीर लेकिन स्थिर हालत में पुलिस की निगरानी में अस्पताल में है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि साजिद अकरम हमले से कुछ हफ्ते पहले 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलीपींस के दावो शहर गया था। यह इलाका इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है और पुलिस का मानना है कि उसने वहां मिलिट्री-स्टाइल ट्रेनिंग ली होगी।
परिवारवालों से बोला झूठ
सिडनी के दो और लोग जो उसी समय उसी इलाके में गए थे, अब जांच के दायरे में हैं। हमले से पहले, बाप-बेटे की जोड़ी ने कथित तौर पर परिवार वालों को बताया था कि वे जर्विस बे में वीकेंड पर मछली पकड़ने जा रहे हैं। इसके बजाय, उन्होंने कैंपबेल परेड के पास एक पैदल चलने वाले पुल से गोलीबारी की, जिसमें उन्होंने फेस्टिवल में हिस्सा लेने वालों के साथ-साथ इलाके के स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को निशाना बनाया।
तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं और लोग जान बचाने के लिए भागते हुए देखे गए। इस बात की जांच चल रही है कि अकरम लोगों को इतने पावरफुल हथियार कैसे मिले। पुलिस को हमलावरों की गाड़ी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) मिले और उन्होंने सिडनी भर में छापे मारे, जिसमें नवीद अकरम के बोनीरिग स्थित घर पर भी छापा मारा गया।
हैदराबाद का रहने वाला था साजिद
साजिद मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। वह 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और घर पर अपने परिवार से उसका बहुत कम संपर्क था। उसका शव अभी भी कोरोनर के ऑफिस के मुर्दाघर में है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने बोंडी बीच शूटिंग को आतंकी घटना माना है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहले ही अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को देश में बढ़ते यहूदी-विरोध और यहूदियों के प्रति नफरत के बारे में चेतावनी दी थी।
