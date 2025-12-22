बोंडी बीच पर हमलावरों ने फेंका था टेनिस बॉल बम, अटैक से पहले की थी प्रैक्टिस; पुलिस ने और क्या बताया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में जारी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि हमलावरों ने बीच पर मौजूद लोगों की ओर 4 बम फेंके थे, जिसमें से एक टेनिस बॉल बम था। गनीमत रही कि इनमें से कोई बम फटा नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पहले हथियारों की ट्रेनिंग ली थी।

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक, हमलावर नदीम अकरम पर 59 अपराधों का चार्ज लगा है। इसमें हत्या के 15 मामले, घायल लोगों को हत्या के इरादे से नुकसान पहुंचाने के 40 मामले और एक आतंकवादी कृत्य करने का मामला शामिल है।

जेल भेजा गया आरोपी आरोपी नवीद अकरम को सोमवार को अस्पताल से रिहा कर जेल भेज दिया गया। उसके पति साजिद अकरम को पुलिस ने हमले के दिन ही गोली मार दी थी। सार्वजनिक हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, हमलावरों ने भीड़ की ओर चार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंके थे। इसमें 3 पाइप बम और एक टेनिस बॉल बम था। लेकिन कोई भी बम फटा नहीं।

पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों ने हमले से पहले न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण इलाके में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। जारी तस्वीरों में आरोपी शॉटगन चलाते दिख रहे हैं। दोनों ने अक्टूबर में इस्लामिक स्टेट के झंडे के सामने बैठकर अपने हमले के मकसद का ब्योरा दिया था। हमले से पहले दोनों ने बोंडी बीच पर रात में जाकर रेकी की थी।