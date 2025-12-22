Language
    बोंडी बीच पर हमलावरों ने फेंका था टेनिस बॉल बम, अटैक से पहले की थी प्रैक्टिस; पुलिस ने और क्या बताया?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि हमलावरों ने बीच पर लोगों की ओर 4 बम फेंके थे, ज ...और पढ़ें

    हमलावर नदीम अकरम पर 59 अपराधों का चार्ज लगा है (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में जारी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि हमलावरों ने बीच पर मौजूद लोगों की ओर 4 बम फेंके थे, जिसमें से एक टेनिस बॉल बम था। गनीमत रही कि इनमें से कोई बम फटा नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पहले हथियारों की ट्रेनिंग ली थी।

    ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक, हमलावर नदीम अकरम पर 59 अपराधों का चार्ज लगा है। इसमें हत्या के 15 मामले, घायल लोगों को हत्या के इरादे से नुकसान पहुंचाने के 40 मामले और एक आतंकवादी कृत्य करने का मामला शामिल है।

    जेल भेजा गया आरोपी

    आरोपी नवीद अकरम को सोमवार को अस्पताल से रिहा कर जेल भेज दिया गया। उसके पति साजिद अकरम को पुलिस ने हमले के दिन ही गोली मार दी थी। सार्वजनिक हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, हमलावरों ने भीड़ की ओर चार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंके थे। इसमें 3 पाइप बम और एक टेनिस बॉल बम था। लेकिन कोई भी बम फटा नहीं।

    पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों ने हमले से पहले न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण इलाके में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। जारी तस्वीरों में आरोपी शॉटगन चलाते दिख रहे हैं। दोनों ने अक्टूबर में इस्लामिक स्टेट के झंडे के सामने बैठकर अपने हमले के मकसद का ब्योरा दिया था। हमले से पहले दोनों ने बोंडी बीच पर रात में जाकर रेकी की थी।

    ऑस्ट्रेलिया में हुनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान हुआ यह हमला 1996 में तस्मानिया राज्य में हुए हमले के बाद दूसरी सबसे बुरी गोलीबारी की घटना की। तब राज्य में एक अकेले बंदूकधारी ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने सख्त कानून बनाने की बात कही है।

