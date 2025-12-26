सीरिया में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका, 8 लोगों की मौत; 18 घायल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के होम्स के एक अलवाइट बहुल इलाके में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ। इस धमाके में 8 नमाजियों की मौत हो गई वहीं 18 लोग घायल हुए हैं।
यह धमाका एक साल पहले इस्लामी अधिकारियों के देश की सत्ता संभालने के बाद पूजा स्थल पर हुआ दूसरा धमाका है। इससे पहले दमिश्क के एक चर्च में हुए आत्मघाती बम धमाके में 25 लोग मारे गए थे।
सरकारी समाचार एजेंसी SANA ने होम्स शहर के वादी अल-दहाब इलाके में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर एक धमाके की खबर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से SANA ने शुरुआती तौर पर कम से कम आठ लोगों के मारे जाने और 18 लोगों के घायल होने की जानकारी दी।
आतंकवादियों ने मस्जिद के निशाना बनाया
सीरिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक आतंकवादी धमाके में मस्जिद को शुक्रवार की नमाज के दौरान निशाना बनाया गया।
सीरिया के गृह युद्ध के दौरान होम्स में भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। मंत्रालय ने मस्जिद के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और कहा कि अधिकारियों ने इस आपराधिक कृत्य के अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।
