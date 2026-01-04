जिया के निधन पर शोक संदेश भेजने के लिए BNP ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे जयशंकर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भेजे गए शोक संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया का 30 दिसंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।

बीएनपी ने शनिवार को एक पोस्ट में कहा, “माननीय नरेन्द्र मोदी आपके शोक संदेश और श्रद्धांजलि के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बांग्लादेश-भारत संबंधों में बेगम खालिदा जिया के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान, 12 प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहमान से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि जिया की दूरदृष्टि और मूल्य दोनों देशों के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। रहमान जिया के सबसे बड़े बेटे हैं।