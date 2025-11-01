Language
    बर्लिन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हड़कंप, 2 घंटे रुका हवाई ट्रैफिक; यूरोप के आसमान में मंडरा रहा बड़ा खतरा?

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    जर्मनी की राजधानी बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन दिखने से शुक्रवार रात अफरा-तफरी मच गई और उड़ानें रोक दी गईं। कई विमानों को दूसरे शहरों में भेजा गया। जर्मनी में इस साल कई बार ड्रोन देखे गए हैं। जर्मनी के गृह मंत्री ने ड्रोन से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने का सुझाव दिया है।

    बर्लिन एयरपोर्ट पर ड्रोन का आतंक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात अज्ञात ड्रोन दिखे से अफरा-तफरी मच गई। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन की वजह से रात 8.08 बजे से रात 9.58 बजे तक सभी उड़ानें रोक दी गई थी।

    इस दौरान कई विमानों को जर्मनी के दूसरे शहरों की ओर भेज दिया गया। एयरपोर्ट पर रात की उड़ान पर लगी रोक को भी अस्थायी रूप से हटाया गया, ताकि फ्लाइट संचालन पर कम असर पड़े।

    कहां-कहां देखे जा चुके हैं ड्रोन?

    एयरपोर्ट प्रवक्ता ने कहा, "हम मानते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है।" इस घटना के बाद यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ी, लेकन सुरक्षा कारणों से उड़ानें रोकी गई। बता दें, इस साल जर्मनी में कई बार ड्रोन देखे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर एयरपोर्ट्स, सैन्य ठिकानों और अहम औद्योगिक इलाकों में।

    डेनमार्क, नॉर्वे और पोलैंड में भी हाल के हफ्तों में अज्ञात ड्रोन दिखने के बाद उड़ानें रोकी गई थी। वहीं, रोमानिया और एस्तोनिया ने इन घटनाओं के पीछे रूस पर शक जताया है। यूक्रेन की मदद करने वाले प्रमुख नाटो देशों में शामिल जर्मनी ने भी संकेत दिए हैं कि इन घटनाओं के पीछे रूस का हाथ हो सकता है।

    जर्मनी के गृह मंत्री का सुझाव

    अक्टूबर की शुरुआत में म्यूनिख शहर में भी ड्रोन दिने के बाद एयरपोर्ट को दो बार बंद करना पड़ा था। जर्मनी के गृह मंत्री एलेक्जेंडर डोब्रिंट ने कहा कि देश को इस नई हाईब्रिड चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि ड्रोन की पहचान, निगरानी और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिराने की तकनीक मजबूत किया जाए।

