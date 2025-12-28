80 साल बाद बेलग्रेड से हटाया गया 470 किलो का यूएस मेड बम, द्वितीय विश्वयुद्ध में हुआ था इस्तेमाल

Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    बेलग्रेड में कंस्ट्रक्शन साइट से 470 किलोग्राम का बम हटाया गया। (रॉयटर्स, फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के एक सेंट्रल इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट से 470 किलोग्राम का एक बम सुरक्षित रूप से हटा लिया गया। अमरेका में बना यह AN-M44 बम 1944 में नाजी के कब्जे से बेलग्रेड को आजाद कराने के दौरान जर्मन ठिकानों पर मित्र देशों के हवाई हमलों में इस्तेमाल किया गया था।

    पुलिस ने बताया कि बम को हटाने से पहले उस जगह की जांच की गई, जो एक रिहायशी इलाके और शॉपिंग मॉल के पास है। यहां रहने वाले लोगों को भी कहा गया कि वे अपनी गाड़ियां हटा लें और अगर हो सके तो कुछ समय के लिए घर छोड़ दें।

    बम को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाया गया

    बम को बेलग्रेड से 180 किलो मीटर दूर एक आर्मी हथियारों की ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाया गया, जहां आने वाले दिनों में उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

    हाल ही के सालों में कई बिना फटे बम मिले

    हाल ही के सालों में सर्बिया में पिछले युद्धों के कई बिना फटे बम मिले हैं, जिन्हें बिना विस्फोट किए सुरक्षित रूप से हटा दिया गया।

    सितंबर 2024 में, बेलग्रेड में सर्बियाई संसद के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट से लगभग 300 किलोग्राम का एक सदी पुराना तोप का गोला हटाया गया था। उसी साल अप्रैल में, दक्षिणी सर्बिया के निस में 1999 के NATO बमबारी अभियान का एक बड़ा बम मिला था। 2021 में, बेलग्रेड के एक बाहरी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट से 242 किलोग्राम का दूसरे विश्व युद्ध का बम भी हटाया गया था।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)