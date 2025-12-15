Language
    2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी लापता, अब जंगल में मिला फोन; तलाशी अभियान शुरू

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    ढाई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लापता हुई बेल्जियम की सेलीन क्रेमर का फोन अब उसी जगह से बरामद हुआ है, जहां उनकी कार मिली थी। जून 202 ...और पढ़ें

    बेल्जियम की सेलीन क्रेमर ऑस्ट्रेलिया में हुई थीं लापता। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तकरीबन ढाई साल पहले बेल्जियम की एक महिला ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अचानक खो गई। काफी तलाश के बाद भी महिला का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को उसकी कार मिली थी। मगर, अब उसी जगह से महिला का फोन बरामद किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर महिला की गुमशुदगी को हवा दे दी है।

    बेल्जियम की रहने वाली इस महिला का नाम सेलीन क्रेमर था। जून 2023 में वो अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में स्थित फिलोसोफर फॉल्स देखने गईं थीं। मगर, सेलीन उन्हीं जंगलों में लापता हो गईं। सेलीन की गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद पुलिस को उनकी कार मिली, लेकिन सेलीन का आज तक कोई सुराग नहीं मिला।

    पुलिस ने दी जानकारी

    तस्मानिया पुलिस के अनुसार, फिलोसोफर फॉल्स के पास तलाशी अभियान के दौरान शनिवार (13 दिसंबर 2025) को एक फोन बरामद हुआ है। फोन की जांच करने पर पता चला कि यह सेलीन का ही है। फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि इससे सेलीन का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

    जंगल में कैसे गुम हुईं सेलीन?

    ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है, "फोन के डेटा और जहां यह मिला, इससे कयास लगाए जा रहे हैं सेलीन शायद रास्ता भूल गईं थीं। जंगल में सूरज डूबने के साथ अंधेरा हो गया, जिसके बाद उन्होंने फोन की लाइट का इस्तेमाल किया। मगर, फोन उनके हाथ से गिर गया। फोन न मिलने पर शायद सेलीन अंधेरे में ही आगे बढ़ीं और घने जंगल में खो गईं।"

    5 दिन का तलाशी अभियान

    सेलीन की खोज फिर से शुरू कर दी गई है। उनके परिजन और कई दोस्त भी इस खोज में पुलिस का साथ दे रहे हैं। शनिवार से शुरू हुआ यह तलाशी अभियान अगले 5 दिन तक चल सकता है। सेलीन को आखिरी बार 17 जून 2023 को देखा गया था।

    तकरीबन 9 दिन बाद उनके दोस्तों ने सेलीन के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में सेलीन का लंबे समय तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है।

