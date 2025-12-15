Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी बाप-बेटे ने सिडनी में बरसाई थी गोलियां, आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:14 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बोंडी बीच पर रविवार को एक आतंकी हमला हुआ। दो आतंकियों ने बीच पर मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाईं। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की म ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिडनी मे हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार की तैयारी के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाईं गईं। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की जान गई है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शुरुआती जांच के बाज बताया कि लोगों पर गोलियां बरसाने वाले दो बंदूकधारी पिता-पुत्र थे। बता दें कि सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों वाले देश ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में यह सबसे घातक गोलीबारी की घटना थी।

    एक हमलावर मौके पर ढेर

    हमले को लेकर न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि 50 साल के बंदूकधारी साजिद अकरम को पुलिस ने मार गिराया। वहीं, उसके पुत्र 24 साल के नवीद अकरम घायल हो गया और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    पाकिस्तानी नागरिक थे हमलावर

    स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जांच से जुड़े अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे। अकरम के न्यू साउथ वेल्स स्थित ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

    10 मिनट तक चली गोलियां

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिडनी का बोंडी बीच काफी प्रसिद्ध है, जो रविवार को लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हमलावरों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाईं। इससे सैकड़ों लोग रेत पर और आस-पास की सड़कों पर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस का कहना है कि लक्षित हनुक्का कार्यक्रम में लगभग 1,000 लोग शामिल हुए थे, जो समुद्र तट के पास एक छोटे से पार्क में आयोजित किया गया था।

    यह भी पढ़ें- 'सिर्फ गोलियों की आवाज', सिडनी में बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी के दौरान कैसा था दहशत का मंजर? चश्मदीदों ने किया बयां 

    यह भी पढ़ें- Australia Firing: सिडनी में हुआ आतंकी हमला, फायरिंग में 12 की मौत; अब तक क्या-क्या हुआ?