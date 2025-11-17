Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेख हसीना पर ICT के फैसले से पहले ढाका में बम ब्लास्ट, हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:39 AM (IST)

    Bangladesh Violence: ढाका में एक साल बाद फिर हिंसा भड़क उठी है, जहां कई जगहों पर बम धमाकों के बाद लोग दहशत में हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बढ़ने पर पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यह अशांति पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले से पहले हो रही है। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश हिंसा को अभी 1 साल ही पूरे हुए थे, कि देश की राजधानी ढाका में एक बार फिर अफरा-तफरी मच गई है। कई जगहों पर बम विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। ढाका में हिंसक प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ रहा है। अब आलम यह है कि पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रविवार को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके की पुष्टि की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे आरोपों पर आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) का फैसला आना है। इससे पहले देश में हिंसा देखने को मिल रही है।

    ढाका में हुए बम धमाकों में अभी तक किसी भी जानमाल की हानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक के बाद एक कई धमाकों ने ढाका को झकझोर कर रख दिया है। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

    Bangladesh Violence (1)

    बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन। फोटो- रायटर्स

    शेख हसीना पर क्या हैं आरोप?

    दरअसल पूर्व पीएम शेख हसीना पर पिछले साल हुई हिंसा के दौरान मानवता के खिलाफ कदम उठाने का आरोप है। उनपर आरोप लगाए गए हैं कि बतौर पीएम हिंसा पर काबू पाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया था। हालांकि, शेख हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर ICT में बहस चल रही थी, जिसपर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है।

    Sheikh Hasina

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। फोटो- रायटर्स

    शेख हसीना ने जारी किया ऑडियो मैसेज

    अदालत के फैसले से पहले शेख हसीना ने ऑडियो मैसेज जारी करते हुए लोगों से आंदोलन और तेज करने की अपील की है। वहीं, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों ने बांग्लादेश में पूर्ण बंद की घोषणा कर दी है। देश में हिंसा भड़कने के डर से बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में फिर बिगड़ेंगे हालात? शहरों में सेना की तैनाती का आदेश, ICT के फैसले से पहले क्या बोलीं शेख हसीना