शेख हसीना पर ICT के फैसले से पहले ढाका में बम ब्लास्ट, हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश हिंसा को अभी 1 साल ही पूरे हुए थे, कि देश की राजधानी ढाका में एक बार फिर अफरा-तफरी मच गई है। कई जगहों पर बम विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। ढाका में हिंसक प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ रहा है। अब आलम यह है कि पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है।

समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रविवार को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके की पुष्टि की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे आरोपों पर आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) का फैसला आना है। इससे पहले देश में हिंसा देखने को मिल रही है।

ढाका में हुए बम धमाकों में अभी तक किसी भी जानमाल की हानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक के बाद एक कई धमाकों ने ढाका को झकझोर कर रख दिया है। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन। फोटो- रायटर्स शेख हसीना पर क्या हैं आरोप? दरअसल पूर्व पीएम शेख हसीना पर पिछले साल हुई हिंसा के दौरान मानवता के खिलाफ कदम उठाने का आरोप है। उनपर आरोप लगाए गए हैं कि बतौर पीएम हिंसा पर काबू पाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया था। हालांकि, शेख हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर ICT में बहस चल रही थी, जिसपर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है।