    बांग्लादेश में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म; विरोध में प्रदर्शन, अर्धसैनिक बल तैनात

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:35 AM (IST)
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:35 AM (IST)

    दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के खगराछारी जिले में आठवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में आदिवासियों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। शहर और आस-पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है।

    बांग्लादेश में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म; विरोध में प्रदर्शन

     पीटीआई, ढाका। दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के खगराछारी जिले में आठवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में आदिवासियों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए।

    पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले अधिकांश प्रदर्शनकारी चकमा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जुम्मा छात्र-जनता नामक संगठन के बैनर तले दिन भर चले नाकेबंदी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश बिंदुओं सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर अवरोधक लगा दिए।

    जिले के आंतरिक मार्गों पर पेड़ों के तने, ईंटों और जलते हुए टायरों से उन्होंने वाहनों की आवाजाही को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों को आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी।

    खगराछारी में जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा, ''हमने आज (शनिवार) शहर और आस-पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और जान-माल को नुकसान के जोखिम के बीच रैलियों तथा आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।''