Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'अल्पसंख्यकों पर अत्याचार' संबंधी भारत की टिप्पणियों को ढाका ने किया खारिज

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    भारत द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 'अत्याचार' को लेकर जताई गई चिंताओं को ढाका ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश ने इन टिप्पणियों को 'गलत, अतिरंज ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोहम्मद यूनुस। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले 'अत्याचार' को लेकर भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं को खारिज करते हुए ढाका ने रविवार को इसे एक ''गलत, अतिरंजित या मनगढ़ंत बात'' बताया जो तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी ''लगातार हिंसा'' एक ''गंभीर चिंता'' का विषय है। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह मेमनसिंह क्षेत्र में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, ''बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ चरमपंथियों द्वारा जारी हिंसा गंभीर चिंता का विषय है।''

    जायसवाल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने कहा, ''बांग्लादेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव की बांग्लादेश की दीर्घकालिक परंपरा को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली किसी भी गलत, अतिरंजित या मनगढ़ंत बातों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है।''

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)