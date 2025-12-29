'अल्पसंख्यकों पर अत्याचार' संबंधी भारत की टिप्पणियों को ढाका ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले 'अत्याचार' को लेकर भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं को खारिज करते हुए ढाका ने रविवार को इसे एक ''गलत, अतिरंजित या मनगढ़ंत बात'' बताया जो तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

उल्लेखनीय है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी ''लगातार हिंसा'' एक ''गंभीर चिंता'' का विषय है। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह मेमनसिंह क्षेत्र में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, ''बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ चरमपंथियों द्वारा जारी हिंसा गंभीर चिंता का विषय है।'' जायसवाल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने कहा, ''बांग्लादेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव की बांग्लादेश की दीर्घकालिक परंपरा को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली किसी भी गलत, अतिरंजित या मनगढ़ंत बातों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है।''