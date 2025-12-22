भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करेगा बांग्लादेश? तौहीद हुसैन के बयान के क्या हैं मायने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने कहा है कि यदि भारत में उनके दूतावास की सुरक्षा में कोई कमी आती है, तो बांग्लादेश अपने दूतावास को कम करने पर विचार कर सकता है।

हुसैन ने यह बयान भारत द्वारा बांग्लादेशी मीडिया में प्रकाशित खबरों को भ्रामक प्रचार बताने के बाद दिया है, जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी।

बांग्लादेश के दूतावास के बाहर प्रदर्शन भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 20-25 युवाओं ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ नारे लगाए थे।

हुसैन ने भारत के बयान को असरहीन बताया और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ दास की हत्या के खिलाफ नारे नहीं लगाए, बल्कि अन्य बयान भी दिए। हुसैन ने सवाल किया कि कैसे 25-30 लोगों का समूह इतने संवेदनशील क्षेत्र में पहुंच गया। वहीं भारत ने बांग्लादेश से दास के हत्यारों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है।