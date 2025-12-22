बांग्लादेश के चुनाव पर BNP का फोकस... खालिदा जिया के बेटे के लौटने से कितना होगा असर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश इन दिनों एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से गुजर रहा है। पहले शेख हसीना की सरकार का पतन, फिर युनूस का सत्ता संभालना, हिंसा की घटनाएं और फिर चुनाव की घोषणा, इन सब के बीच पूरा देश कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। अगर सियासी नजरिए से देखें तो बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टियां हैं- एक शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं। तारिक अपने परिवार के साथ यूके में रहते हैं, लेकिन अब चुनाव की सरगर्मी के बीच स्वदेश लौट रहे हैं। गुरुवार को तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचेंगे और उनके स्वागत में बीएनपी एक समारोह आयोजित करेगी।

अवामी लीग है बैन मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग को चुनावों में हिस्सा लेने से बैन कर दिया है। इस कारण अब बीएनपी और तारिक रहमान राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। इन दोनों के अलावा जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठन भी हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कहा जा सकता है कि 2026 में होने वाले चुनावों में मुकाबला बीएनपी बनाम अन्य के बीच होगा।

बांग्लादेश पर जब तक शेख हसीना का राज था, तब उन्होंने पाकिस्तान से उचित दूरी बनाकर रखी थी। हसीना ने भारत से संबंध मजबूत किए थे और चीन से संतुलन बनाया था। लेकिन यूनुस ने इसके उलट ही विदेश नीति अपना ली। उन्होंने भारत से रिश्तों को खटाई में डाल दिया और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए। तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह विदेश नीति को किस मोड़ पर ले जाएंगे, इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं।