बांग्लादेश चुनाव से पहले जमात से गठबंधन को लेकर एनसीपी में फूट, पार्टी के 30 नेताओं किया विरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ प्रस्तावित गठबंधन को लेकर छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) में रातोंरात आंतरिक फूट पड़ गई। पार्टी के 30 नेताओं ने संयुक्त रूप से एक पत्र जारी कर जमात से गठबंधन की योजना का विरोध किया और दो वरिष्ठ सदस्यों ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस मुद्दे पर दर्जनों नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की भी धमकी दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से उभरी एनसीपी का चुनावों से पहले एक मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित करने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। एनसीपी की प्रमुख नेताओं में से एक तसनीम जारा ने घोषणा की है कि वह पार्टी की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर रही हैं और अगले साल फरवरी में होने वाले आगामी चुनावों में ढाका-9 से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी।

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''मेरा सपना किसी राजनीतिक दल के मंच से संसद में प्रवेश करना और अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा देश के लोगों की सेवा करना था। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों के कारण मैंने किसी विशिष्ट दल या गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।''

एनसीपी की एक अन्य वरिष्ठ नेता समंता शर्मिन ने जमात-ए-इस्लामी के साथ एनसीपी के गठबंधन का विरोध करते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, ''बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी एक भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। मेरा मानना है कि जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक स्थिति और विचारधारा को देखते हुए उसके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग या समझौता करना एनसीपी को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा।''

अमेरिकी सांसद ने दीपू चंद्र दास की 'भयावह' हत्या की निंदा की भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बांग्लादेश में मेमनसिंह जिलान्तर्गत बलुका में हिंदू युवक 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने वैश्विक समुदाय से ऐसे ''घृणा और कट्टरता के घृणित कृत्यों'' के खिलाफ आवाज उठाने और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आग्रह किया है। सिलिकान वैली के मध्य में स्थित कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेटिक सांसद ने अपने एक्स पोस्ट में दीपू की हत्या को 'भयावह' बताया।