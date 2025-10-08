बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू, यूनुस शासन का बड़ा फैसला

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आइसीटी) ने अवामी लीग के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच शुरू की है। विश्लेषकों का मानना है कि यह यूनुस शासन द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है क्योंकि शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और प्रारंभिक जांच शुरू हो चुकी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आइसीटी) की जांच एजेंसी ने शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के संबंध में एक औपचारिक जांच शुरू की। विश्लेषकों का मानना है कि ये घटनाएं यूनुस शासन द्वारा की जा रही एक बड़ी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हैं, क्योंकि अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पार्टी सदस्यों के खिलाफ तुच्छ आधार पर कई मामले दर्ज किए गए थे।

नियुक्त किया गया जांच अधिकारी न्यायालय के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि एक जांच अधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। बांग्लादेश के प्रमुख बांग्ला दैनिक समकाल ने अवामी लीग के खिलाफ औपचारिक जांच की शुरुआत का संकेत दिया। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट (एनडीएम) ने पहले ही अवामी लीग के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक शिकायत दर्ज की है।

उन्होंने कहा कि एक प्रारंभिक जांच शुरू कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अवामी लीग को एक आपराधिक संगठन के रूप में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब पूरी जांच शुरू होगी, तो मामले की प्रगति का आकलन कर सकेंगे।