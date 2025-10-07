Language
    पुतिन के 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मिलाया फोन, भारत यात्रा के एजेंडे पर हुई बातचीत

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर फोन करके बधाई दी और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पुतिन की आगामी भारत यात्रा जो दिसंबर 2025 के पहले पखवाड़े में होने वाली है के एजेंडे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी ने पुतिन को भारत में स्वागत करने की उत्सुकता जताई।

    पुतिन दिसंबर, 2025 के पहले पखवाड़े में भारत दौरे पर आएंगे (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी ने सात अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को फोन किया और उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े आयामों पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

    साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा के एजेंडे पर भी बातचीत हुई है। पुतिन दिसंबर, 2025 के पहले पखवाड़े में भारत दौरे पर आने वाले हैं। पुतिन और मोदी की अध्यक्षता में भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन की बैठक होगी।

    भारत यात्रा पर हुई बातचीत

    भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि, 'आज पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर वार्ता हुई है। भारतीय पीएम ने पुतिन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की। साथ ही भारत व रूस के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत व गहरा बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पीएम ने पुतिन को बताया कि वह उनकी आगामी भारत यात्रा के दौरान स्वागत करने को तत्पर हैं।'

    सनद रहे कि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने एक सार्वजनिक समारोह में इस बात को स्वीकार किया है कि वह दिसंबर, 2025 में भारत जाएंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि, वह अपने प्रिय मित्र और भरोसेमंद साझेदार से मुलाकात करने को लेकर उत्सुक है। मोदी और पुतिन के बीच पहले से ही मित्रवत संबंध हैं लेकिन हाल के वर्षों में इसमें काफी गहराई आ गई है। पिछले वर्ष मोदी ने जब रूस की यात्रा की तो उन्होंने पुतिन के व्यक्तिगत आवास पर पांच घंटे व्यतीत किया था।

    यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका व पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर कोई आंच नहीं आने दी। अब जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीति की वजह से भारत व अमेरिका के संबंधों में खटास आ गई है तब रूस और भारत की पारंपरिक दोस्ती और मजबूत होती दिख रही है।

