Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हादी हत्या मामले में कल दायर होगी अंतिम चार्जशीट, 21 जनवरी को शेख हसीना पर तय होंगे आरोप

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:20 PM (IST)

    बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 7 जनवरी को छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी हत्याकांड में अंतिम चार्जशीट दाखिल करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 285 अन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अंतिम चार्जशीट बुधवार को दायर की जाएगी (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता एवं छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के मामले में अंतिम चार्जशीट बुधवार को दायर की जाएगी और मौजूदा कार्यकाल में ही न्याय दिलाया जाएगा।

    उधर, ढाका स्पेशल जज कोर्ट-9 के जज अब्दस सलाम ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 285 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोप तय करने के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की।

    वर्चुअल मीटिंग में लिया था हिस्सा

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि हसीना और अवामी लीग के कई सौ सदस्यों ने दिसंबर 2024 में 'जय बांग्ला ब्रिगेड' नामक संगठन की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन्होंने कथित तौर पर अंतरिम सरकार को गिराने की साजिश रची थी। यह संगठन अवामी लीग और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का कट्टर समर्थक है।

    हसीना पांच अगस्त, 2024 को देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही हैं। बहरहाल, देश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के लिए भारत विरोधी 32 वर्षीय हादी संसदीय उम्मीदवार भी थे। 12 दिसंबर को ढाका में एक चुनावी अभियान के दौरान उनके सिर में गोली मार दी गई थी।

    18 दिसंबर को हुई थी मौत

    उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने की वजह बने हादी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक प्रमुख युवा नेता बनकर उभरे थे।

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, सचिवालय में कानून-व्यवस्था पर सलाहकार परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि अंतरिम सरकार हादी के मामले को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है।

    उन्होंने कहा कि हादी हत्याकांड में अंतिम चार्जशीट सात जनवरी को दायर की जाएगी। इस मामले की जांच ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच कर रही है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव नसीमुल गनी ने भी कहा कि चार्जशीट तैयार है और उसकी समीक्षा की जा रही है। सात जनवरी तक अंतिम रूप देकर इसे दाखिल कर दिया जाएगा।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)