बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का अंतिम संस्कार, पति की कब्र के पास दफनाया गया

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार, 31 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया।

    पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं जिया का मंगलवार, 30 दिसंबर को निधन हो गया था। वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार थीं।

    पूर्व पीएम खालिदा जिया का अंतिम संस्कार

    बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे खालिदा जिया के ताबूत को उनके आवास से अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया। बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग संसद परिसर के बाहर अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए एकत्र रहे।

    बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक जिया की तस्वीरों वाले झंडे लिए देखे गए। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, चीफ जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी और जिया के बेटे व बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान भी जनाजे की नमाज में शामिल हुए।

    तारिक ने नमाज से पहले वहां मौजूद लोगों से कहा, 'कृपया अल्लाह से दुआ करें कि उन्हें जन्नत में जगह मिले।' बांग्लादेश की तीन बार की प्रधानमंत्री रहीं जिया की नमाज-ए-जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समाज के हर वर्ग से आए शोक संतप्त लोगों ने जिया के आत्मा की शांति के लिए दुआ की।

    33 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल

    नमाज के बाद स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे संसद भवन परिसर के समीप जिया को उनके पति की कब्र के पास दफनाया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, जिया के अंतिम संस्कार में 33 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजदूत, उच्चायुक्त और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल थे।