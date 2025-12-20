खालिदा जिया स्वास्थ्य अपडेट: पूर्व पीएम की हालत स्थिर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत अब पहले से अधिक स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट नहीं आई है।

उनके निजी चिकित्सक एजेडएम जाहिद हुसैन ने बताया कि 80 वर्षीय खालिदा जिया को कई स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट (सीसीयू) में शिफ्ट किया गया।