    खालिदा जिया स्वास्थ्य अपडेट: पूर्व पीएम की हालत स्थिर

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती हैं, की हालत स्थिर है। 80 वर्षीय जिया को कई स्वास्थ्य जटिलताओं के क ...और पढ़ें

    खालिदा जिया की हालत अब पहले से अधिक स्थिर है (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत अब पहले से अधिक स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट नहीं आई है।

    उनके निजी चिकित्सक एजेडएम जाहिद हुसैन ने बताया कि 80 वर्षीय खालिदा जिया को कई स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट (सीसीयू) में शिफ्ट किया गया।

    हालत पहले से काफी स्थिर

    11 दिसंबर को उनके फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को आराम देने के लिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।

    जिया की हालत पहले की तुलना में काफी बेहतर और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से उनकी शारीरिक स्थिति में कोई गिरावट नहीं देखी गई है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

