17 साल बाद बांग्लादेश आ रहे खालिदा जिया के बेटे, अचानक स्वदेश लौटने की क्या है वजह?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद स्वदेश लौटने जा रहे हैं।
वह एक दशक से ज्यादा समय से लंदन में स्वनिर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीएनपी ने बताया कि तारिक रहमान 25 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे। उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब बांग्लादेश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर से चार जनवरी तक होगी।
12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव
देश में 12 फरवरी को चुनाव होंगे। ऐसे में उनकी वापसी को राजनीतिक ²ष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनकी मां खालिदा की हालत गंभीर है। वह 23 सितंबर से अस्पताल में हैं।
गौरतलब है कि तारिक रहमान को 2007 में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वह उपचार के लिए परिवार के साथ लंदन चले गए और तब से वहीं रह रहे हैं।
