Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज के लिए फिर ब्रिटेन नहीं सकीं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया, क्या है वजह? 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लंदन जाने की योजना को झटका लगा है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी यात्रा के लिए किराए पर ली गई जर्मनी की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इन दिनों बीमार चल रही हैं और इलाज के लिए लंदन जाने वाली थीं लेकिन अधिकारियों ने बताया कि उनकी यात्रा के लिए किराए पर ली गई जर्मनी की एयर एम्बुलेंस ने ढाका में मंगलवार के लिए अप्रूव्ड लैंडिंग स्लॉट को कैंसिल करने का निवेदन किया है। इस वजह से उनकी लंदन जाने की योजना को झटका लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएबी) ने रविवार को कतर सरकार द्वारा इंतजाम किए गए विमान को उसके निवेदन के बाद मंगलवार को हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की मंजूरी दे दी। हालांकि, न्यूज पोर्टल bdnews24.com ने एक वरिष्ठ एयरपोर्ट अधिकारी के हवाले से बताया कि ऑपरेटर, जर्मनी की FAI एविएशन ग्रुप ने सोमवार को रिक्वेस्ट की कि स्लॉट वापस ले लिया जाए।

    'नहीं मिला कोई आवेदन'

    अधिकारी ने कहा, "अभी तक कोई संशोधित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।" tbsnews.net की रिपोर्ट के अनुसार, सीएएबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि FAI एविएशन ग्रुप ने एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के जरिए अधिकारियों से औपचारिक रूप से संपर्क करके अपनी पिछली स्लॉट रिक्वेस्ट को कैंसिल करने का अनुरोध किया है।

    ऑपरेटर द्वारा रविवार को सबमिट किए गए शुरुआती निवेदन के अनुसार, एविएशन अथॉरिटी ने पहले मंगलवार को सुबह 8:00 बजे एयरक्राफ्ट को लैंड करने और उसी दिन रात करीब 9:00 बजे उड़ान भरने की मंजूरी दी थी।

    किराए पर किया था एयरक्राफ्ट का इंतजाम

    कतर सरकार ने FAI एविएशन ग्रुप से किराए पर लेकर एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया था, ताकि लंबी दूरी के मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक रिप्लेसमेंट एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सके। बदली गई एयर एम्बुलेंस, एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर (CL-60 सीरीज) जेट, में वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप और ऑक्सीजन सिस्टम सहित पूरे क्रिटिकल-केयर उपकरण लगे हैं और इसमें इन-फ्लाइट इंटेंसिव केयर में प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स का स्टाफ है।

    80 साल की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन को बेहतर मेडिकल इलाज के लिए लंदन जाना है और यह तीसरा मौका है, जब उनके जाने में देरी हुई है। जिया का 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में कई बीमारियों का इलाज चल रहा है।

    यह भी पढ़ें: इलाज के लिए लंदन जा रही खालिदा जिया की यात्रा स्थगित, एअर एंबुलेंस में आई तकनीकी समस्या