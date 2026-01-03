Language
    बांग्लादेश चुनाव: जमात से चुनावी गठजोड़ करने पर एनसीपी में बढ़ा अंतर्कलह, 14 नेताओं ने दिया इस्तीफा

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:57 PM (IST)

    बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले 13वें संसदीय चुनावों से पहले नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) में आंतरिक कलह बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात- ...और पढ़ें

    एनसीपी में बढ़ा अंतर्कलह। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी में 13वें संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इस बीच, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन के बाद छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) में अंतर्कलह बहुत बढ़ गया है। आलम यह है कि इस गठजोड़ से नाराज एनसीपी के 14 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, एनसीपी के एक धड़े का मानना है कि जमात के साथ यह गठबंधन पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है और राजनीतिक रूप से 'आत्मघाती फैसला' है, जिससे इस्तीफों की बाढ़ आ गई है और पार्टी के कई बड़े नेता 'निष्क्रिय' हो गए हैं।

    बंगाली दैनिक जुगांतर की रिपोर्ट के अनुसार, चुनावी हलफनामे में एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम की बताई गई आय को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है।

    इस बीच, जुलाई 2024 के प्रदर्शनों में शामिल लोगों, जिनमें मृतकों के स्वजन और घायल लोग भी शामिल हैं, ने कथित तौर पर कहा है कि जब से जमात के साथ चुनावी समझौता हुआ है, एनसीपी में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर विभिन्न जिलों और मंडल स्तर तक के नेताओं के इस्तीफों का सिलसिला जारी है।

    रिपो‌र्ट्स के मुताबिक, एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने जमात के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले को खारिज कर दिया है और चुनाव से जुड़ी गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया है।

    एनसीपी के कई नेताओं ने संकेत दिया है कि पार्टी से इस्तीफा देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा नेता इस्तीफा देने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस्तीफा दे चुके कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जुलाई 2024 के प्रदर्शनों और छात्रों एवं आम लोगों के खून से बनी यह पार्टी अब जुलाई के प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को धोखा दे रही है।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

     