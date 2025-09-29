शंख, जयकारे और मंदिर की घंटियों की आवाज... बांग्लादेश में 2 लाख सुरक्षा बलों की निगरानी में हो रही दुर्गा पूजा

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल हिंदुओं पर हुए हमलों को देखते हुए इस वर्ष दो लाख से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष ने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किए जाने के बाद हिंदुओं पर बड़ी संख्या में हमले सामने आए थे। इसे देखते हुए इस वर्ष दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में दो लाख से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में ढोल, जयकारे, शंख और मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी थीं।

'सुरक्षा व्यवस्था से खुश हैं' बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष बासुदेव धर ने बताया, ''हमें उम्मीद है कि इस साल पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। हम सरकार द्वारा दी गई सहायता और सुरक्षा व्यवस्था से खुश हैं।'' उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल देश भर में पूजा मंडपों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब तक परिषद को 11 जगहों से मामूली घटनाओं की सूचना मिली हैं। अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया।