बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव को लेकर सिविल सोसायटी सदस्यों से की बात, होगा लाइव प्रसारण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले अगले आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने रविवार को विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत शुरू की है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन की अध्यक्षता में सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ यह बातचीत ढाका के अगरगांव इलाके में स्थित निर्वाचन भवन में हुई।

बैठक में कौन-कौन लोग हुए शामिल?

बैठक में चुनाव आयुक्त अब्दुर रहमानेल मसूद, तहमीदा अहमद, मोहम्मद अनवारुल इस्लाम सरकार और ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) अब्दुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह और चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद शामिल हुए।

बातचीत का किया जाएगा प्रसारण

चुनाव आयोग इस मामले में शिक्षाविदों और प्रोफेसरों से भी बातचीत करेगा। इस बातचीत का चुनाव आयोग के यूट्यूब चैनल और उसके आधिकारिक फेसबुक पेज पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था।अगस्त में चुनावी रोडमैप के अनावरण के समय आयोग ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दलों, मीडियाकर्मियों, नागरिक समाज के सदस्यों, पर्यवेक्षकों, चुनाव विशेषज्ञों और आंदोलन में शामिल एक्टिविस्ट सहित अन्य हितधारकों के साथ बातचीत सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी और डेढ़ महीने के भीतर समाप्त हो जाएगी।