बांग्लादेश में मछलियों को मिल रही VIP सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात; सेना कर रही निगरानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व के सबसे बड़े हिल्सा उत्पादक बांग्लादेश ने हिल्सा मछली की प्रजनन अवधि के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए नदियों और अपने समुद्री जल में ड्रोन, 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टरों का व्यापक निगरानी अभियान शुरू किया है।

बारीशाल और चटगांव क्षेत्रों से मछली पकड़ने के आरोप में जाल समेत 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार विशेष गश्ती बल की टीमों में नौसेना, नौसेना पुलिस, तट रक्षक और वायु सेना शामिल है। 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात बांग्लादेश में ड्रोन का उपयोग दक्षिणी तटों और आंतरिक जल क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल पर हवाई निगरानी लागू करने के लिए किया जा रहा है और नौसेना ने हिल्सा मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लागू करने के लिए 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।

मछली पालन विभाग के हिल्सा प्रबंधन अनुभाग के उप निदेशक फिरोज अहमद ने बताया, 'हम हिल्सा की सुरक्षा के लिए नदियों और समुद्री जल में ड्रोन के माध्यम से व्यापक निगरानी कर रहे हैं ताकि इसकी प्रजनन अवधि के दौरान सुरक्षित प्रजनन सुनिश्चित हो।'