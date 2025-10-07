Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में मछलियों को मिल रही VIP सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात; सेना कर रही निगरानी

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    बांग्लादेश हिल्सा मछली के सबसे बड़े उत्पादक देश ने इसके प्रजनन काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों और समुद्री जल में ड्रोन 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू की है। बारीशाल और चटगांव क्षेत्रों में मछली पकड़ने के आरोप में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। नौसेना तट रक्षक और वायु सेना की टीमें संयुक्त रूप से गश्त कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुरक्षित प्रजनन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व के सबसे बड़े हिल्सा उत्पादक बांग्लादेश ने हिल्सा मछली की प्रजनन अवधि के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए नदियों और अपने समुद्री जल में ड्रोन, 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टरों का व्यापक निगरानी अभियान शुरू किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बारीशाल और चटगांव क्षेत्रों से मछली पकड़ने के आरोप में जाल समेत 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार विशेष गश्ती बल की टीमों में नौसेना, नौसेना पुलिस, तट रक्षक और वायु सेना शामिल है।

    17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात

    बांग्लादेश में ड्रोन का उपयोग दक्षिणी तटों और आंतरिक जल क्षेत्रों में क्षेत्रीय जल पर हवाई निगरानी लागू करने के लिए किया जा रहा है और नौसेना ने हिल्सा मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लागू करने के लिए 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।

    मछली पालन विभाग के हिल्सा प्रबंधन अनुभाग के उप निदेशक फिरोज अहमद ने बताया, 'हम हिल्सा की सुरक्षा के लिए नदियों और समुद्री जल में ड्रोन के माध्यम से व्यापक निगरानी कर रहे हैं ताकि इसकी प्रजनन अवधि के दौरान सुरक्षित प्रजनन सुनिश्चित हो।'

    बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 4 से 25 अक्टूबर तक तीन सप्ताह का प्रतिबंध लागू किया है। ड्रोन निगरानी के साथ नियमित गश्त शुक्रवार की मध्यरात्रि से शुरू हुई और यह 25 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। बांग्लादेश के क्षेत्रीय जल में घरेलू और विदेशी मछुआरों के खिलाफ नौसैनिक कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- कितनी कीमती है वो मछली, जिसके लिए बांग्लादेश ने उतार दी पूरी फौज, बना दिया युद्ध जैसा माहौल